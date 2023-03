En 1985, une éducatrice, Anne Bounameau, logeait trois personnes en situation de handicap pour qu’elles ne soient pas obligées d’aller en hébergement. Puis, cela s’est agrandi et quand elle est arrivée à onze personnes elle a été obligée de créer autre chose. C’est pour ça qu’en 1993 les fondateurs ont fait un questionnaire via un toutes-boîtes sur la Commune. Est alors ressorti le besoin d’activités pour les personnes en situation de handicap. Le projet et les activités, comme nous on le fait, se sont alors créés en 1933 autour de bénévoles et d’une autre éducatrice, Catherine Jennes. La même année, Anne Bounameau a lancé Les Mirabelles à Froidthier (NDLR: hébergement pour les personnes présentant une déficience mentale). Les Biolles étaient alors un service de loisirs pour quelques personnes du village, mais surtout pour les Mirabelles.

Combien compte-elle de bénéficiaires aujourd’hui ?

On a une centaine de membres (les activités se font entre 15 et 20). On a des personnes qui viennent de Liège, de Visé, de Dalhem, de Soumagne, de Heusy, Verviers… À deux on arrive à faire énormément (NDLR: en étant aidées par une dizaine de bénévoles). On n’aime pas dire non à des demandes, c’est rare. C’est souvent la distance la limite ou la taille du groupe.

Comment l’association a-t-elle évolué depuis sa création ?

Quand j’ai été engagée en 2005, j’ai aidé ma collègue de l’époque à rafraîchir un peu tout. On a commencé à revoir les activités qui marchaient et celles qui marchaient moins et on s’est ouvert à d’autres associations, d’autres hébergements.

Virginie Remacle (éducatrice): Au tout début, c’était un peu de l’occupationnel, maintenant, on a ce côté professionnel. On n’est pas que là pour les encadrer lors d’activités. Si un jeune vient nous trouver pour un problème, on sera là pour l’épauler, il y a un suivi d’éducateur. On ne s’occupe pas de l’aspect médicamentation ou problèmes familiaux, mais justement quand ils viennent chez nous, c’est un peu une bulle d’oxygène qui leur permet de sortir de leur milieu familial ou de leur hébergement. On arrive aussi à tisser une relation de confiance avec les parents, ils viennent vers nous pour des conseils et ils nous disent qu’ils voient leurs enfants évoluer. Les Biolles, c’est devenu une grande famille !