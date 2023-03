On visite la nouvelle maison communale de Thimister-Clermont

L’intérieur du bâtiment (de 3,7 millions) est neuf, pour ce site qui fut érigé par Joseph Ruwet-Schoonbroodt dès 1898 (Heineken s’est retiré des lieux le 1er janvier 2018) et acheté en janvier 2021 par Thimister-Clermont, une acquisition qualifiée de " décision de la décennie ".

Le nouvel espace pour le service population. ©EdA - Pierre LEJEUNE

"En 2018, on avait terminé les plans pour transformer l’ancienne maison communale (elle sera conservée mais devra être totalement rénovée, la police s’y trouve toujours)… Nous étions à trois mois de déposer la demande de permis lorsque j’ai rencontré Monsieur Bonnivert (NDLR: qui venait d’acquérir le site) , le 19 avril 2019. Quatre ans plus tard, nous sommes là, dans les bâtiments. C’était un fameux dossier ! La bouteille de cidre n’a pas encore été réinstallée, elle le sera devant ou dans le parc après rénovation", signale le bourgmestre.

Enfin une cafétéria pour le personnel communal (avant, le personnel mangeait assis aux bureaux). ©EdA - Pierre LEJEUNE

Les trois derniers membres du personnel viennent juste de découvrir les nouveaux bureaux. "Ils sont enchantés. Beaucoup étaient dans les toits, alors qu’ici chaque bureau a d’une à quatre fenêtres (132 au total)." La maison communale dispose désormais d’un hall d’accueil, contre le service population. Chaque étage (cinq demi-niveaux) est accessible aux PMR via un ascenseur. Les bureaux sont bien plus spacieux, et à la pointe au niveau énergétique. De plus, le personnel dispose à présent d’une cafétéria et les échevins reçoivent un poste de travail. "Nous avons récupéré un peu de mobilier, mais nous avons aussi acheté de nouveaux meubles, relève Lambert Demonceau. La salle du conseil – le plus beau local – est équipée de micros et d’une caméra pour transmettre le conseil sur Facebook. Les plafonds sont acoustiques et il y a des toilettes à chaque étage."

La salle du conseil communal et des mariages, dans les voûtes de l’ancienne cidrerie. ©EdA - Pierre LEJEUNE

Le premier conseil dans les nouveaux locaux se tiendra ce jeudi 30 mars et une inauguration est prévue au 7 avril à 18 h… En espérant avoir reçu les garde-corps vitrés bloqués en Allemagne d’ici là.