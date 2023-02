L'ancien bourgmestre de Thimister-Clermont, Didier D’Oultremont, est décédé : "Une personnalité marquante"

24 ans de mayorat

Didier d’Oultremont est une personnalité qui a marqué la commune, « il a quand même été 6 ans conseiller communal, de 1988 à 1994. Ensuite, il a été 24 ans bourgmestre ». Durant ces nombreuses années à ses côtés, en tant que 1er échevin, Lambert Demonceau retiendra « l’homme attachant, chaleureux et l’homme à la base du succès du zoning des Plénesses. C’était son cheval de bataille et il s’est beaucoup battu pour attirer les investisseurs et développer le site ».

Arrivé dans les années 70

Originaire de Charleroi, il s’est installé dans la commune dans les années 70 et s’y est naturellement intéressé. « Il a commencé par le centre culturel de Clermont et puis l’association des parents du village. Ensuite, il a rejoint le cercle horticole… En réalité, il a été actif dans quelques comités locaux et il s’est ensuite présenté sur la liste [NDLR. ex-cdH] et il a été élu au premier coup! Suite au changement de majorité en 1994, il est devenu bourgmestre ».

Didier d’Oultremont était comte et il avait beaucoup de qualité humaine. « C’est quelqu’un qui est resté plutôt humble, il s’est toujours mis au service du bien commun et au service de ses concitoyens. Il était disponible à la commune de 9h à 19h tous les jours ouvrables et vraiment à l’écoute de tout le monde. Ça a été une personnalité marquante du dernier quart de siècle pour la commune de Thimister-Clermont ».

Marié depuis 57 ans

L’ex-mayeur avait déménagé à Hannut pour se rapprocher de sa famille. Il laisse derrière lui sa femme, Hélène de Hemptinne avec qui il était marié depuis 57 ans, ses cinq enfants et de nombreux petits-enfants.

Un registre de condoléances sera disponible dès ce mercredi 1er mars dans les locaux de l’administration communale de Thimister-Clermont, jusqu’au milieu de semaine prochaine. Le registre sera remis ensuite à la famille.

Les visites se dérouleront au funérarium Vale, rue de l’Europe 10 à Hannut.

La célébration eucharistique aura lieu à l’église Saint-Antoine, de Thimister, le vendredi 3 mars à 12h.

Il y aura un passage devant la maison communale quelques minutes pour permettre au personnel communal et aux élus de rendre un dernier hommage à leur ancien bourgmestre.