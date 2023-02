Grève chez Bpost: "pas assez de facteurs pour distribuer le courrier" ce mardi en région verviétoise

"Un travail de plus en plus pénible"

Même son de cloche du côté de la CSC avec Michel Mazy, permanent syndical Ostbelgien pour la poste. "Il y a au moins 80% de grévistes, le mouvement est bien suivi dans le sud. Je pense qu’il n’y a même pas une dizaine de facteurs à Thimister. Une bonne partie du personnel est en grève aussi à Lontzen et à St-Vith !", avance-t-il avant de rappeler la raison de ces actions, la pénibilité du travail, au-delà de la transformation de Bpost en une société d’e-commerce qui demande un changement d’organisation. "Les distributeurs c’est pour la charge de travail croissante et les réorganisations à tout va. Ils ont été d’accord d’avoir un rééquilibrage de leurs tournées quand il y a eu une baisse de volume l’année passée, à la reprise après Covid. Ils ont été d’accords de prendre sur eux et d’avoir du travail supplémentaire… Mais l’entreprise ne s’est pas contentée de ça, elle dit qu’elle est dans l’obligation de réorganiser encore cette année parce qu’au sinon elle va droit dans le mur ! Le travail devient de plus en plus pénible, ils ne savent pas faire le travail dans le temps qu’il leur est imparti. Et il y a aussi une inquiétude dans le retail quant au rachat de la banque de Bpost par BNP Paribas Fortis. Ils sont dans le flou le plus complet !", souligne le syndicaliste.

La grève doit prendre fin après 24 heures ce mardi soir à 22 heures. "Demain la distribution reprendra tout doucement", indique Michel Reiter (FGTB), qui précise que les boîtes aux lettres rouges de la poste seront bien relevées dès aujourd’hui.