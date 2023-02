La question à ...Alice Jacquinet (Thimister-Clermont): on en est le projet de modernisation du Tennis?

On est en train de finaliser les plans pour pouvoir déposer le permis d’urbanisme, on espère dans les mois à venir. Quand je suis arrivée, en 2018, j’ai participé à la fin de l’élaboration d’un 1er projet mais quand l’architecte nous l’a présenté, il nous semblait trop conséquent au niveau de la partie horeca, difficilement viable pour l’exploitant. Donc on a demandé à l’architecte de diminuer cet espace et de faire un bâtiment qui allait mieux avec la réalité du terrain. Puis, il n’y a rien à faire, il y a le Covid qui a donné du retard. Et il y a aussi le fait que l’on construit un terrain de tennis supplémentaire situé sur les parcelles du site Ruwet, il a fallu que tout se mette bien en place aussi par rapport au projet qui suivra.

En quoi va consister cette modernisation ?

L’ancien bâtiment sera rasé et il y aura un tout nouveau club-house (NDLR: où se situe le petit terrain de tennis actuellement qui, lui, sera reconstruit), avec des nouveaux vestiaires, un nouvel espace dédié à la restauration. On en profite pour ajouter un terrain, pour arriver à un nombre pair de terrains, six, ce qui facilite l’organisation des interclubs. Le parking a été retravaillé, il y aura aussi un chemin vers le site Ruwet et les clôtures seront également remises à neuf. Le club demandait des terrains de padel, au début. On voulait en construire, mais cela a été abandonné suite à tous les soucis qu’ils causent au niveau du bruit près des habitations.

Combien va-t-elle coûter ?

On n’a pas encore toutes les précisions pour le montant actuel (NDLR: avec l’augmentation des coûts dans la construction), mais on partait en 2019 sur un montant de 950 000 euros qui sera subsidié en partie par Infrasports, entre 50% et 70%. On espérait faire une économie en diminuant la taille du bâtiment car l’espace horeca n’est pas subsidié. On aura finalement un peu moins de subsides car les projets supracommunaux sont dorénavant favorisés.

Les joueurs pourront-ils accéder aux infrastructures durant les travaux ?

Les terrains seront logiquement toujours accessibles durant les travaux. Quand on en a discuté, on a parlé de laisser le club-house actuel accessible le plus longtemps possible (NDLR: puisque le nouveau sera construit à l’emplacement du mini-terrain de tennis), mais c’est clair qu’à un moment il y aura un petit problème de vestiaires. On devra en rediscuter en débutant les travaux avec le phasage.

On aurait bien voulu que le projet soit déjà terminé. Il y a des petites contraintes qui font que l’on est un peu en retard, mais on aimerait bien que ce projet avance le plus vite possible. Tout dépend de l’obtention du permis d’urbanisme, puis des subsides pour pouvoir démarrer le chantier. On a ces 500 000 euros inscrits au budget depuis quelques années, et qui sont à chaque fois reportés. On ne laisse pas tomber, on tient au projet !