Du nouveau dans le réaménagement du centre de Thimister et une date pour l’ouverture de l’administration à la maison Ruwet

"L a facture la plus conséquente de la mandature" est passée au conseil communal de Thimister-Clermont ce lundi soir. La réception des travaux de la maison Ruwet a en effet eu lieu ce vendredi 10 février 2023. "On arrive au bout d’un long processus et d’un long chantier avec plus d’une centaine de réunions", a souligné le bourgmestre, Lambert Demonceau. Ce lundi soir, le conseil communal a ainsi approuvé le projet d’acte d’achat de ce bâtiment livré clef sur porte qui accueillera très bientôt l’administration communale.