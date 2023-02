Idema, le groupe d'infrastructure sportive, s'agrandit à Thimister

Ce vendredi 10 février 2023, le groupe belge a fait découvrir ses installations, ses perspectives de développement et sa nouvelle extension au ministre de l’Économie, de l’Innovation et du Numérique, Willy Borsus (MR) et au ministre-Président de la Fédération Wallonie-Bruxelles (FW-B), Pierre-Yves Jeholet (MR) et à l’administrateur-délégué de l’Union Wallonne des Entreprises, Olivier de Wasseiges.

Marbotic: apprendre en s’amusant

"En 2023, on vient de signer notre première acquisition d’une société dans le développement digital, située à Bordeaux", annonce Christian Pirali, fondateur du groupe Idema. Il s’agit du rachat de Marbotic, un produit qui permet d’apprendre à lire, à compter et à s’exprimer. "L’objectif avec le rachat de cette société, c’est de pouvoir développer encore plus d’applications pour le Lü".

Lü, ce sont des gymnastes interactifs, concrètement des écrans interactifs installés dans les salles de sport ou dans les centres d’accueil temps libres. Ils permettent aux enfants de faire une activité physique avec une interface digitale. L’installation peut être mobile ou fixe et il compte près de 50 applications différentes. Avec l’achat de Marbotic, Idema peut envisager de faire un pas plus loin dans le développement d’outils pédagogiques qui pourraient peut-être s’installer dans nos futures écoles.

1 000 m2 supplémentaires

Le groupe déjà implanté à Thimister-Clermont investit dans une nouvelle extension d’environ 1 000 m2. Le montant s’élève à 750 000 €. Cet espace permettra de libérer une partie des lieux existants pour la préparation de commandes. La nouvelle annexe sera dédiée à la préparation de chantier et de matériel sportifs pour les gymnases interactifs. L’activité, à Thimister-Clermont, ne cesse d’augmenter au fil des années. Le groupe se démarque sur le marché grâce au développement des gymnases interactifs comme Lü. En 2022, Lü représentait 11% du chiffre d’affaires mais c’est le secteur Idemasport, qui comprend le matériel, les sols et les infrastructures de sport, qui représente la part la plus importante, à savoir 44%, en 2022.

Idema poursuit sa conquête du marché belge, qui représente actuellement 40% en Wallonie, avec l’achat d’un bâtiment à Bruxelles.