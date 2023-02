Des milliers de personnes attendues à Clermont pour la 50e marche internationale de la Berwinne

Ces 11 et 12 février, il célébrera d’ailleurs son 50e anniversaire par sa 50e marche de la Berwinne, pour laquelle le club, "a mis les petits plats dans les grands". Il y aura d’abord une marche en ligne de 50 km au départ de Maastricht (des navettes sont organisés) le samedi. "Ils vont faire un parcours dans Maastricht, avec un passage par le fort, puis ils descendront vers Lixhe et ils remonteront toute la Berwinne jusqu’à sa source, à Clermont." Un départ à Lixhe est organisé pour une distance de 35 km.

"Le dimanche, on a accentué notre publicité sur Val-Dieu. On a mis en place des navettes pour permettre aux personnes qui font de plus petits distance d’au moins une fois arriver à Val-Dieu et visiter le site." Des parcours de 4,7,12 et 21 km sont ainsi également prévus les deux jours, avec les ravitaillements correspondants à chaque fois.

19 cars attendus à Clermont

Un chapiteau sera installé dans la cour de l’école pour offrir des plats, en plus de la traditionnelle petite restauration à la salle St-Jean (animée par Musica Gogo Hé le dimanche entre 11 h 30 et 15 h 30). Des milliers de marcheurs défileront ainsi ce week-end à Clermont: "On a une moyenne sur les 50 ans de 3 400 personnes, avec un record à 6 500 pour le 10e anniversaire, mais on avait logé jusqu’à 800 personnes et on ne le fait plus". 19 cars sont toutefois attendus dont trois français, deux allemands, rejoints par des Anglais en voiture. Il ne reste plus qu’à espérer que le temps soit de la partie, on sait comme ces événements en sont tributaires.