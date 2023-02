Un an après son installation, ce radar va enfin pouvoir flasher

Depuis plusieurs mois, l’explication avancée s’orientait vers une absence de protocole d’accord entre le parquet et la zone de police. Mais ce n’est pas tout…

Comme d’autres éléments semblables, le marché relatif à la commande de ce radar a été rédigé par le Service Public de Wallonie, à Namur. Le dossier date de 2019, au moins, et le marché fut attribué à SecuRoad (de Gosselies), spécialiste des contrôles routiers et en particulier des appareils de mesure de la vitesse, autrement dit des radars. Le hic, c’est qu’entre l’élaboration du marché et fin 2021, date de l’installation des radars, la vitesse maximale autorisée dans le virage de La Minerie – où est installé le radar – est passée de 90 km/h à 70 km/h (sur la photo ci-contre, le panneau est clairement visible… alors qu’il n’était pas présent en septembre 2021 lors des prises de vue de Google). Depuis, la zone de police a reçu la tête de radar (qui peut être étalonnée) et elle dispose des protocoles d’accord, mais elle ne pouvait utiliser le radar car un périphérique électronique (un dongle) dans le pylône du radar n’avait, lui, pas étalonné. En clair, il était réglé sur 90 km/h au lieu de 70 km/h, ce qui rendait le radar tout simplement inutilisable tant que la pièce du pylône n’était pas correctement homologuée.

Après un échange de ping-pong entre le fournisseur et le SPW, une solution a enfin été trouvée. "Nous avons reçu, ce lundi 30 janvier, le rapport d’homologation pour une installation à 70 km/h. Ça vient d’être fait, et il va donc pouvoir fonctionner", nous indique Denis Cornet, directeur à la direction des Systèmes de transports intelligents du SPW.

Autant le savoir, car la zone n’attendait que ça: pouvoir s’en servir.