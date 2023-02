Justement, celui qui occupe également la fonction de bourgmestre de Thimister-Clermont voit le dossier concernant sa commune se concrétiser, avec la fin de l’enquête publique, ce 2 février 2023, portant sur "la rénovation lourde de 14 maisons", rue Elseroux. Soit les numéros impairs de 1 à 27. Si l’avis d’annonce de projet mentionne l’utilisation d’un crépi sur isolant de teinte blanche pour les façades aux étages et de teinte gris foncé pour les façades du rez-de-chaussée, les travaux à réaliser sont en réalité bien plus conséquents !

"Ce sont des maisons qui datent de 1979, évoque Lambert Demonceau. Elles vont donc avoir une petite cinquantaine d’années. Nous souhaitons les rénover avec une nouvelle isolation, une nouvelle toiture, de nouveaux châssis de fenêtre, une nouvelle électricité, de nouvelles façades isolées avec un crépi, un nouveau chauffage… C’est une rénovation lourde."

D’abord 26 logements à Welkenraedt en 2023

Le chantier pourra cependant se dérouler tout en maintenant les lieux occupés, ce qui ne sera pas simple pour les 14 ménages. "En effet, les gens resteront dans les maisons. On vient de réaliser le même type de chantier il y a un an ou deux du côté de Welkenraedt, avec 23 habitations. Et nous sommes cette année occupés avec 26 logements en cours de rénovation, toujours à Welkenraedt. Des maisons qui datent de 1971, car nous avons commencé par les plus anciennes (pour un montant de 993 000 € hors TVA à 6%). Tout comme à Welkenraedt, ce sera compliqué pour les habitants de Thimister, surtout durant les quelques jours nécessaires pour remettre l’électricité aux normes."

Fagnes & Plateau n’a pas encore le permis d’urbanisme pour ce dossier, les locataires ne seront donc pas dans les travaux cette année. "On en est à la demande de permis et nous espérons lancer les adjudications en septembre. L’objectif est de débuter ces travaux au printemps 2024, avec une durée estimée à 7 ou 8 mois. Quant au coût, il est de 760 000 € hors TVA. Par après, il y aura encore d’autres opérations à Baelen, Plombières et Welkenraedt. Au total, nous sommes partis pour quatre ans de chantiers et 4,9 millions d’euros hors TVA aux prix d’aujourd’hui, ce qui signifie qu’on va déjà devoir sortir 1,5 million sur fonds propres. Et c’est la même chose du côté de Malmedy."

Lambert Demonceau espère donc, afin de mener à bien ces dossiers, obtenir des subsides complémentaires. "On va faire les opérations 1 à 4, et nous verrons si nous obtenons d’autres aides pour les opérations 5 et 6… sans quoi nous devrons nous limiter, prévient-il. C’est le plus grand programme de rénovation qu’on ait jamais connu (sans parler des trois maisons rue Saint-Hubert à Aubel, dont le terrassement s’est tenu en décembre), mais on tombe dans une conjoncture compliquée."

À noter, enfin, que les locataires de ces maisons situées rue Elseroux verront " fleurir " un autre chantier conséquent, pour la voirie cette fois, en 2025 ou 2026 selon la date d’obtention des subsides.