Il veut sauvegarder l’abeille noire, race indigène en Belgique, à Thimister-Clermont

Il souhaite en effet contribuer à la sauvegarde de l’abeille noire, "Apis mellifera mellifera", l’abeille indigène en Belgique et en Europe de l’Ouest, menacée de disparition. En effet, dès la moitié du XIXe siècle des races allochtones améliorées génétiquement comme les Carnioliennes, les Caucasiennes ou encore les Buckfasts ont été importées et se sont croisées entre-elles.

"Il y a tellement d’abeilles différentes qui ont été importées de l’étranger que les reines se font féconder par quinze faux-bourdons différents, il y en a d’autres races qui viennent polluer la génétique de l’abeille noire. Sur dix apiculteurs aujourd’hui, il y en a neuf qui travaillent avec abeilles que l’on appelle Buckfast, issues de croisements de différentes abeilles mellifères de différents pays européens, sélectionnées pour leur propension à produire beaucoup de miel et leur douceur."

Adaptation contre productivité

L’apiculteur de Clermont a également commencé par cette race, mais il a ensuite trouvé logique de s’orienter vers l’abeille noire. "Le problème c’est que la Buckfast produit beaucoup, mais que si l’on veut qu’elle passe l’hiver, il faut qu’on la nourrisse avec du sirop parce que ce sont de grosses colonies et la reine continue de pondre pendant l’hiver. Tandis que l’abeille noire, elle, elle stoppe complètement sa reproduction au mois d’août-septembre. Elle fait une petite colonie (NDLR: de 10 000 individus environ contre 25 0000) et puis elle redémarre sa reproduction vers le mois de mars. Une petite colonie pour passer l’hiver, cela demande évidemment beaucoup moins de nourriture, ce qu’elle a engrangé pendant la saison lui suffit !"

Et selon l’expérience de Pascal Godfroid, l’abeille noire s’adapte mieux à notre environnement, aux fleurs et à la météo. "L’abeille noire a la capacité de s’adapter aux conditions climatiques extrêmes, on n’a pas de souci en périodes de longues sécheresses comme on a eu cet été, ou de survivre à des hivers très froids et très longs. En 2020, on a eu un printemps très mauvais, très pluvieux, très gris les apiculteurs qui avaient des colonies de Buckfast n’ont quasiment pas fait de miel parce que les abeilles ne savaient pas aller butiner. Les apiculteurs qui avaient des abeilles noires endémiques, eux, ont eu du miel !"

Le passionné rêve ainsi de pouvoir créer sur la Commune un sanctuaire, un pôle de conservation pour l’abeille noire.

Actuellement, il doit aller jusqu’à Chimay ou Houffalize pour déposer ses reines dans des stations de fécondation, car ce sont les seuls endroits en Belgique ou les environnements, saturés en abeilles noires, permettent de garantir qu’elles soient fécondées par les bons faux-bourdons (lire ci-dessous). "C’est peut-être un peu utopique comme projet", avoue Pascal Godfroid, et de conclure, mais "c’est presque un devoir de conserver l’abeille noire pour la biodiversité !".