Aménagement de l’hyper-centre de Thimister : vers une consultation de la population ?

En décembre dernier, Thimister-Clermont découvrait qu’elle faisait partie des Communes lauréates de l’appel à projets wallon " Cœur de village ". À la clef: une enveloppe de 430 485 € (sur un montant d’environ 500 000) pour aménager les deux places autour de l’église à Thimister et la rue du Centre. Le projet poursuit son cheminement avec l’approbation, lors du conseil communal de ce lundi 23 janvier, du cahier des charges pour la désignation d’un auteur de projet, pour un montant estimé à 40 000 € TVAC. "Le projet devra être finalisé pour le 15 juin 2023… C’est un délai atrocement court. Et d’ici là, il y aura toute une procédure de consultation qui va entrer en jeu parce qu’au-delà de la consultation plus large faite dans le cadre du masterplan, il faut pouvoir reconsulter tous les acteurs intéressés par l’aménagement de l’hyper-centre !", a souligné le bourgmestre, Lambert Demonceau.