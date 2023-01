De nouveaux véhicules… et un nouveau logo à Thimister-Clermont

Un tout nouveau car de 37 places. ©ÉdA – Pierre LEJEUNE

Ce lundi matin, la Commune présentait le fruit des commandes réalisées depuis octobre 2021. Les arrivages ont débuté en octobre 2022, jusqu’à ce vendredi 20 janvier avec la livraison du Mitsubishi Fuso 7,5 tonnes, juste avant l’arrivée des flocons. Pour cinq véhicules, la Commune aura dépensé 344 246 €: un car Isuzu Grand Toro (168 190 €), un Mercedes Sprinter 5 t (53 724 €), un Mitsubishi Fuso 7,5 t (65 628 €), un Renault Master L3H2 (33 841 €), un tracteur tondeuse Kubota G261HD (22 863 €). Et à cela s’ajoute une Citroën Berlingo (non chiffrée, elle remplace un véhicule accidenté). "Les différents services vont bénéficier de ces véhicules pour le jardinage, l’entretien de la voirie et des trottoirs, la logistique et les travaux de maçonnerie…", commente l’échevin des Travaux Christophe Demoulin, qui souligne que les services ont été consultés. "On a notamment une double cabine dans le Mercedes pour ranger les outils de jardinage." Quant aux anciens véhicules, certains sont mis en vente sur le site de la commune (il sera possible de les voir sur le site Ruwet le 1er février de 13 à 16h et les offres doivent être rentrées pour le 10 février à 11 h).

La Commune a dû, en attendant ces véhicules, louer un car et une camionnette (pendant 6 mois). ©ÉdA – Pierre LEJEUNE

Un nouveau logo !

Le nouveau logo est bien présent. ©ÉdA – Pierre LEJEUNE

La Commune en a profité pour directement apposer le nouveau (et futur) logo de l’Administration sur ces véhicules neufs. La nouvelle identité visuelle sera présentée en février (d’ici deux à trois semaines), simultanément au déménagement sur le site Ruwet. Vantant la ruralité, la nature, l’histoire et le patrimoine, les quatre symboles représentent le Cavalier Fonck, les armoiries communales, la future administration au site Ruwet et l’Hôtel de Ville de Clermont.

Le tracteur est neuf lui aussi. ©ÉdA – Pierre LEJEUNE

Ce nouvel outil de communication sera décliné dès mars 2023 sur l’ensemble des supports de la Commune (site internet, en-têtes, courriers, etc.).