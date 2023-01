Saturé, le zoning des Plenesses s’étend du côté de Thimister

"Il y a enquête car il faut créer 200 m de voirie. C’est une dernière phase qui n’a jamais été réalisée jusqu’ici et qui permettrait à une quinzaine d’entreprises de pouvoir venir s’établir ici. Nous n’avons pas le chiffre précis car la SPI ne réalise jamais le parcellaire avant", signale Lambert Demonceau, bourgmestre de Thimister-Clermont.

Actuellement, le zoning des Plenesses s’étend sur 181 hectares. Il compte 162 entreprises et génère 2 850 emplois. Mais le parc est complet et la SPI entend, grâce aux moyens débloqués par le Gouvernement wallon d’ici 2024, équiper ces 4 hectares supplémentaires "afin d’augmenter l’offre" dans les prochains mois.

En jaune, la zone concernée pour accroître l’offre dans le zoning des Plenesses. ©Spi

"Cela fait suite à l’appel à projets Interventions Inondations 2021, informe Pierre Castelain, porte-parole pour la SPI. Le cabinet du ministre Borsus, à l’Économie, a développé des moyens pour densifier l’offre économique dans plusieurs lieux de la province, suite notamment aux inondations qui ont causé la perte de nombreux espaces économiques, comme à Trooz par exemple (NDLR: 100 à 150 hectares seraient nécessaires sur le territoire wallon pour faire face à la demande additionnelle des entreprises) . Ici, il faut équiper les routes pour pouvoir accueillir une quinzaine d’entreprises. Des marques d’intérêt pour les Plenesses, nous en avons tout le temps… Mais le zoning est à 100%. On parle aussi d’accroître le zoning sur 50 hectares (répartis sur Thimister, Dison et Welkenraedt) mais nous n’en sommes pas encore là. Ici, l’urgence, ce sont ces 4 hectares qui existent déjà pour répondre à la demande."

Le zoning des Plenesses, dont les premières réflexions remontent à 1973 (mais dont le réel développement date des années 90, avec la création de la rue Zénobe Gramme en 1990 et, en 1996 et 2003, des accès autoroutiers), est donc actuellement saturé (sur l’arrondissement, 50% des parcs sont complets et le taux d’occupation est de 90,7%), ce qui justifie la mise en œuvre de cette dernière phase. "Nos parcs ont beaucoup de succès. C’est également pour cela qu’on procède souvent à un rachat des parcelles lorsqu’une entreprise quitte un zoning. On recrée de l’offre régulièrement, c’est du recyclage territorial. Depuis 2017, la SPI a recyclé 32 hectares au travers de ses achats (sans compter les ventes entre entreprises)", précise encore Pierre Castelain.