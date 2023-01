Le personnel communal de Thimister-Clermont se met au rose

Gaëlle Fischer et Sophie Hercot ont proposé ce projet au Collège communal. ©EdA LABEYE Philippe

Souhaitant "une journée positive" tout en important "un sujet tabou dans la sphère professionnelle", le Pink Monday s’est décliné dans des entreprises (Carrefour Belgium, AVA, Hema…), des collectivités, des administrations communales (Donceel, Mouscron, Tournai et Thimister)…

Le rose pour sensibiliser au cancer du sein et contrer la morosité de «la journée la plus déprimante de l’année». ©EdA LABEYE Philippe

"Nous avons reçu un mail de Pink Ribbon pour nous présenter ce projet et le Collège communal a directement adhéré, en contribuant au programme (avec un don de 495 €) et en libérant le personnel communal pour venir voir les capsules vidéo, présente Gaëlle Fischer, directrice générale de la commune. Ainsi, le personnel de la Commune (une soixantaine de personnes) et du CPAS (une centaine de personnes avec la maison de repos) a pu, sur base volontaire (les chefs d’équipes étaient prévenus), venir visionner les quatre vidéos qui parlent du Blue Monday, d’un témoignage, de l’intérêt du mouvement ou encore de l’attention à apporter à la prévention. Nous avions également des badges, un quiz, etc."

Et le personnel s’est laissé emporter par la démarche, en privilégiant le rose pour l’habillement du jour. "C’est vraiment une double action: transformer le Blue Monday en Pink Monday et favoriser la prévention en espérant que le sujet du cancer du sein s’invite aussi dans les familles (que ce ne soit pas un sujet tabou). C’est la première fois que la Commune y participe mais c’est aussi une sorte de petit team-building pour le personnel de l’Administration", pointe encore la directrice générale. Une action couronnée de succès, qui pourrait s’étendre à d’autres communes l’an prochain…

Le personnel communal est venu visionner les capsules. ©PLJ