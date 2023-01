Les voeux et les priorités de nos bourgmestres pour 2023 (7): Lambert Demonceau, à Thimister-Clermont

Malgré le contexte économique peu propice aux grands investissements, 2023 verra se concrétiser "le" projet de la mandature. "On a le déménagement au mois de mars de l’administration vers le nouveau centre communal, le site Ruwet. Cela va être quand même une belle aventure… C’est le projet de la mandature ! C’est quand même beaucoup de sous, mais c’est surtout un fameux pas en avant dans la gestion communale. À partir du moment où les services sont bien logés, le service est meilleur et l’accueil des citoyens est meilleur. On se réjouit également de rouvrir l’église de Clermont à la fin du printemps, quand les grands travaux de rénovation seront terminés. Tout ça coûte beaucoup plus cher que prévu mais on s’est engagés à mener à bien ces deux gros projets. Sauver le patrimoine qui fait partie de notre histoire, c’est porteur aussi pour l’avenir !"