Le personnel communal de Thimister-Clermont vêtu de rose

L’Administration communale a reçu un courriel le 12 décembre dernier, invitant Thimister à s’inscrire dans la démarche. La proposition a été relayée par Sophie Hercot au Collège communal qui "a suivi l’idée estimant qu’il était une bonne chose de sensibiliser les membres du personnel mais aussi de promouvoir la lutte contre le cancer du sein".

Ainsi, Thimister-Clermont rejoint dans cette action des entreprises (Hema, Torfs, Carrefour, etc.) mais aussi d’autres Communes ou Villes, comme Mouscron. Selon Pink Ribbon, 100 000 femmes belges luttent actuellement contre le cancer du sein et une femme sur neuf sera potentiellement touchée par cette maladie, il "est donc essentiel de soutenir le ou les collègues concernés" mais aussi de sensibiliser. "Nous ne l’avions pas fait les autres années mais ici la volonté est d’inviter les membres du personnel communal à venir visionner une capsule de sensibilisation. On a invité les chefs des différents services à octroyer quelques minutes pour ce faire au personnel le 16 janvier, afin d’étendre l’information (pour une question d’organisation, nous ne pouvions l’étendre à tous nos citoyens). Pink Ribbon propose toute une série d’actions, et nous souhaitons participer à quelques-unes", indique l’Administration de Thimister-Clermont. Le choix s’est donc porté sur la décoration – en rose – des bureaux, sur la tenue vestimentaire faite de rose et sur les photos à prendre avec les collègues (à partager avec les hashtags #PINKMONDAY et #PINKRIBBONBE, mais les citoyens pourraient aussi retrouver les meilleurs clichés dans le bulletin communal ou, à tout le monde, dans la newsletter interne au personnel communal). Un badge sera aussi remis au personnel (du CPAS et de la Commune) qui viendra visionner la capsule vidéo à l’administration communale.

Enfin, une petite levée de fonds a également été lancée au nom de la Commune de Thimister-Clermont afin de soutenir l’action de Pink Ribbon.