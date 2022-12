Thimister investit encore au Site Ruwet, notamment pour le bâtiment ViniFrance

Mais la Commune n’est isolée ni de l’inflation (l’énergie est multipliée par 2,5) ni de l’indexation (+ 12% pour le personnel). "Et les dépenses de transfert sont presque toutes en augmentation", pointe Christian Baguette (EIC).

Consciente de ces paramètres, la Commune a surtout " voulu mettre le focus sur les projets déjà en cours ", raison pour laquelle on retrouve à l’extraordinaire (4,4 millions d’euros d’investissements) la future maison communale à l’ancienne cidrerie Ruwet (1,5 million d’euros), la réfection des voiries (300 000 €), le zoning (250 000 €), la cour d’Elsaute (110 000 €), la parcelle près de la crèche (50 000 €), le projet d’extension et de rénovation du tennis (500 000 €), l’église de Clermont (200 000 €), l’égouttage à Crawhez (100 000 €) ou encore les aménagements Wallonie cyclable (190 000 €). " Les seuls nouveaux postes sont la rénovation de ViniFrance avec des panneaux solaires pour la maison communale (150 000 €), les panneaux pour la crèche et la maison de repos ainsi que 20 000 € pour l’auteur de projet du Cœur de Village (NDLR: voir notre article du 14 décembre) ", a mentionné l’échevin Baguette. " Et il reste encore des incertitudes par rapport au financement de la zone de secours, puisque Verviers ne souhaite pas poursuivre son financement dans le cadre de l’accord prévu en 2020 ", a ajouté le bourgmestre, qui se réjouit toutefois d’avoir su préserver le personnel communal " en réfléchissant à améliorer les statuts et les conditions de travail ".

« Loin dans les réserves »

La minorité Transition Citoyenne a pointé qu’ "on est allé loin dans les réserves", se demandant s’il n’était pas opportun d’augmenter la part de l’emprunt pour préserver un certain bas de laine. Une réflexion à laquelle adhère Christian Baguette, estimant que l’option permettrait "de se donner des marges de manœuvre comme pour le projet du tennis", tout en signalant, via Lambert Demonceau, que "l’endettement total doit rester maîtrisable". Le budget a été voté à l’unanimité, pas une première à Thimister !