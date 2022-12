Ce Thimistérien met en scène 400 santons, provençaux et wallons

Depuis une quinzaine d’années, Jacques Lelotte, de La Minerie (Thimister-Clermont), collectionne les santons. "Cela a démarré d’un voyage en Provence dans les années 1980. Comme beaucoup, j’ai acheté des santons, mais rapidement la crèche est tombée dans l’oubli. En 2006, je repars en Provence, à Nîmes, et je me reprends de passion pour cet art, je rachète des santons et une étable. En 2009, ma compagne me demande pourquoi est-ce que l’on ne prendrait pas plus de place… Aujourd’hui, ma collection compte plus de 400 santons et près de 150 animaux (de la grenouille à l’éléphant), et s’étoffe d’année en année au fil des vacances en Provence, des visites chez les santonniers ou sur les foires aux santons (Marseille, Aubagne, Orange, Nîmes, Bollène…)", glisse le Thimistérien.