Concrètement, la Commune va obtenir un subside de 430 485 € afin de réaliser, d’ici 2026, les aménagements des deux places autour de l’église de Thimister mais également de la rue du Centre, entre la friterie et la glacerie. Une idée pas si récente, puisque la première ligne budgétaire consacrée à un auteur de projet pour la place de Thimister date de 2013 ! Ce projet était revenu dans nos colonnes en mai 2014, mais avait depuis lors presque disparu des radars pour réapparaître au conseil communal du 29 août dernier, lorsqu’il a fallu répondre à l’appel à projets.

"On parle d’un réaménagement du centre du village, autour de l’église. C’est une première phase. On a eu l’opportunité de démarrer ce dossier et Thimister était le dernier village qui n’avait pas eu de revitalisation", expose Lambert Demonceau.

La rue fermée avec des bornes

L’objectif est "d’apporter beaucoup plus de convivialité" à l’espace et de "supprimer le passage des voitures devant l’église sauf pour les autorisations spéciales, pour l’accès aux commerces et pour les offices religieux". "Ce morceau de la rue du Centre serait probablement fermé avec un système de bornes électriques pour que les livreurs préservent un accès aux commerces, puisque le but est d’encourager le commerce tout en recréant de la convivialité autour de l’église. On souhaite surtout améliorer la place du dessus, car nous avons beaucoup de mal à y placer la guinguette en raison du fort dénivelé. Il faudra donc une étude des niveaux pour permettre d’avoir un espace plurifonctionnel (guinguette, petit marché ou autre chose). L’appel à projets insiste fort sur l’étude des différents espaces", poursuit le bourgmestre.

Quant à la place du bas, proche du Fourquet, elle devra maintenir du parking "pour la vitalité des commerces", mais elle pourrait être repensée et devra s’intégrer au projet de revitalisation du site Ruwet (qu’intégreront les services communaux en février ou en mars 2023, lorsqu’ils auront reçu le nouveau mobilier). "On est sur un estimatif de 500 000 € et nous avons un subside de 430 000 €. On ne saura pas tout faire mais on va pouvoir commencer. On va désigner un auteur de projet en janvier et avancer, car le projet doit être rentré pour le 30 juin 2023, attribué le 31 décembre 2023 et réalisé pour le 31 décembre 2026. C’est assez rapide comme mise en œuvre. Beaucoup de communes de notre région sont lauréates, c’est bien pour nos villages", se réjouit Lambert Demonceau.