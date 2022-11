Une borne de recharge mobile pour les vélos à Thimister ?

Pour répondre à une demande et attirer un tourisme plus "doux", le conseiller Joseph Schnackers (Transition Citoyenne) a proposé au Conseil communal de s’intéresser au matériel proposé par une société plombimontoise: une station de recharge photovoltaïque autonome pour vélos et smartphones. Un accord de principe a ainsi été validé à l’unanimité, et un achat est envisagé après avoir déterminé le budget et recueilli les avis de la Commission consultative communale d’aménagement du territoire et de mobilité (CCATM) et du comité de suivi communal vélo.

"C’est une station qu’on peut déplacer, pour charger 4 vélos et pour attirer des gens de passage sur la Ligne 38. La station est autonome (via des panneaux photovoltaïques) et dispose d’une batterie. En option, il est possible d’avoir une borne wifi. Je n’ai pas le devis, mais on est entre 6 000 et 7 000 € pour ce dispositif", a-t-il exposé. Sur cette station pourraient également être installés un plan de la commune, l’adresse des producteurs locaux ou de l’horeca ou encore des annonces de partenaires.

La majorité a interrogé sur des expériences déjà menées ailleurs (notamment à Amblève), sur la possibilité de déplacer la station lors d’événements divers et sur les options pour l’ancrage des vélos, "sachant que les propriétaires préfèrent souvent garder un œil sur leur vélo" vu l’investissement consenti. Des informations complémentaires doivent encore être fournies et un cahier des charges devra passer au conseil avant d’approuver un éventuel achat, mais l’intérêt semblait réel lundi soir.