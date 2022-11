Les crus du Rhône à déguster au centre du village de Clermont

En tout, il y avait "onze vignerons présents et ils venaient donc tous de la vallée du Rhône. On a des vignerons habituels mais aussi deux nouveaux. On a différentes appellations comme du Ventoux également. Ensuite, On a la présence pour la première fois d’un stand d’olives de Nyons avec de la tapenade, de l’huile, diverses olives ou même du miel de cette région. Enfin, on a de la petite restauration dont un plateau de fromages qui est fourni par une fromagerie de la région, la Cour Charlemage."