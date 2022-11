L’Alsace au rendez-vous pour les dix ans du marché de Noël de Thimister

De la poterie culinaire traditionnelle

Marche de Noël alsacien Thimister 2 022 ©Romain RIXHON

Christine Dochler est une habituée maintenant du marché. Elle y vend de la poterie alsacienne.

Parmi la dizaine d’exposants venus tout droit de Villé, ville avec laquelle Thimister a scellé un pacte d’amitié en 2012, on retrouve de la poterie alsacienne. "C’est de la poterie culinaire, donc des poteries dans lesquelles on peut cuisiner, avec des décors plus gais qui plaisent aux jeunes", glisse Christine Dochler. Entre les différentes pièces issues de différents potiers de Soufflenheim, on retrouve certaines bien connues comme les terrines à Baeckeoffe, ou les moules à Kougelhof. Après onze participations, elle vient depuis le début, la commerçante n’est pas près de s’arrêter. "Le marché de Noël de Thimister, c’est la seule fois où je sors de mon magasin, je ne fais pas de marché en général. C’est comme ma voisine de chalet, elle bricolait déjà mais elle n’avait jamais fait de marché, mais maintenant elle bricole de plus en plus pour venir vendre ici !"

Des décorations faites maison

Marche de Noel alsacien Thimister 2022 ©Romain RIXHON

Ce couple de centre Alsace profite de leur retraite pour développer leur passion du bois.

Sapins de Noël de toutes tailles, cigognes, porte-serviettes, suspensions,… faisaient partie des objets en bois proposés par Antoine et Cathy Taglan ce week-end lors du marché de Noël de Thimister. "On trouve beaucoup d’achat/revente en Alsace. Nous, on fait tout nous-mêmes avec du tournage sur bois", expliquent les Français venus de centre Alsace, près de Marckolsheim.

Preuve à l’appui, ils étaient équipés sur le marché pour réaliser en direct des petits sapins en démonstration. Un gage de qualité qui semblait plaire aux visiteurs. De fait, le couple est habitué aux marchés de Noël et de créateurs en Alsace. Il venait pour la deuxième fois à Thimister. "On est retraités c’est notre hobby", glisse Cathy Taglan.