Le marché de Noël alsacien de Thimister souffle ses dix bougies ce week-end

Après une édition en 2021 freinée par les mesures Covid, la présidente de la Jeunesse, Colline Hozjan, espère que l’événement retrouvera sa fréquentation prépandémie, c’est-à-dire, 30 000 visiteurs sur le week-end: "C’est une très bonne nouvelle qu’il n’y ait plus besoin de Covid Safe Ticket, de masque, l’année dernière on avait dû prendre deux gardes en plus à chaque entrée, cela va faire venir plus de monde !"

De fait c’est un moment attendu dans la région et au-delà, "deux amies de Namur m’ont téléphoné pour avoir les informations pour le marché, mais il y a des gens qui viennent même de France." "On nous en parle déjà depuis des semaines", ajoute José Breuer, "ce qui fait notre succès et notre force, c’est d’être le 1er marché de Noël de la Région et surtout la venue des Alsaciens!"

Pour attirer la foule, le marché de Noël de Thimister compte également une série d’animations musicales sur la place et dans l’église Saint-Antoine: All Of Me Piano (le vendredi à 20 h), la chorale de Thimister Les choupies (à 16h le samedi et le dimanche ainsi qu’à 14h le dimanche) et l’orchestre alsacien Diapason (à 20h le samedi et 11h le dimanche). Enfin, pour accueillir tout ce monde, un parking de délestage est mis en place avec des navettes vers le centre.