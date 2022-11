Entreprises: le zoning des Plenesses, à Thimister, bloqué… et un syndicaliste renversé

Situation contrastée ce mercredi matin pour les entreprises de la région verviétoise. Certaines tournaient presque normalement: la beurrerie Corman à Goé, les sociétés du zoning de Chaineux/Petit-Rechain ou encore les entreprises situées à Stembert et à Herve. En revanche, comme annoncé, des syndicalistes se sont levés aux aurores pour ralentir l’activité économique à Aubel et Thimister-Clermont. "Tout le zoning est bloqué, personne ne passe. On laisse juste les camions passer et faire demi-tour. On informe et on laisse uniquement passer les infirmiers, la police, les médecins et les pompiers", nous indique un syndicaliste présent depuis 4 h 30 à Aubel. Et ses camarades préviennent: "On est là pour la bonne cause… un jour cette fois, car la prochaine on bloquera Aubel pour une semaine." Les entreprises Stassen, Meurens ou encore Detry sont prévenues.