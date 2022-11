C’est un modèle d’organisation qui nous vient de la Suède et qui inspire pour le moment pas mal de maisons de repos. L’idée, c’est d’impliquer davantage les résidents et le personnel, de transformer la maison de repos en un lieu où chacun se sent chez soi et où le personnel retrouve un travail plaisant et motivant. Il s’agit de mettre en place un processus de codécision.

Comment est-il mis en place à la maison de repos de Bèfve ?

En juin 2021, on a répondu à un appel à projets lancé par la Fondation Roi Baudouin qui s’appelait "Des maisons où il fait bon vivre et travailler". Nous avons eu la chance d’être sélectionnés et, grâce à cela, on bénéficie d’une personne de référence qui, à raison de 10 fois trois heures, vient encadrer une équipe que l’on appelle le comité de pilotage. Dedans, on retrouve: deux résidents, moi-même avec ma casquette de présidente du CPAS, la direction de la maison de repos, Alain Denoël pour le Plan de cohésion sociale, l’éducateur, l’ergothérapeute, l’assistant social, un représentant de la cuisine, une aide-soignante, une technicienne de surface, et la coach. On arrive ainsi avec des gens motivés au sein des différents secteurs et puis on y inclut les deux résidents, ce qui nous donne des échanges assez riches. À chaque réunion, on se fixe des objectifs qui partent parfois d’une situation qu’un résident ou qu’un membre du personnel apporte. Je pense notamment à un exemple: lors du départ d’un membre du personnel, on s’est rendu compte que la communication pouvait être améliorée. Donc on a travaillé directement là-dessus avec un projet concret. Maintenant, il y a un petit journal mensuel distribué à tous les résidents par lequel on annonce quelques événements, notamment l’arrivée ou le départ d’un membre du personnel, d’un résident…

Le modèle Tubbe n’est pas applicable de la même manière dans toutes les résidences de soin, on co-construit par rapport à la réalité de notre maison de repos.

Quelles autres actions ont déjà été mises en place ?

Il y a des projets qui ont déjà été menés en collaboration avec les familles des résidents, on a refait par exemple des croque-monsieur. On va avoir comme cela quelques petites initiatives en lien avec la cuisine. Une chorale vient également de se créer, des ateliers sont mis en place. Quand un membre du personnel a une envie, une qualité, on la laisse s’exprimer. Pour le moment, on a des ateliers maquillage et manucure, parce qu’une soignante apprécie ce domaine et prend un peu de son temps pour le mettre au service de nos résidents.

On a aussi des initiatives qui sont plus en lien avec la personne, des difficultés particulières de nos résidents. Les soignantes ont ainsi réalisé un panneau pour identifier une chambre pour une résidente qui avait tendance à être désorientée ou encore un tableau d’affichage avec un curseur pour une autre qui était perdue dans le temps… Tout cela permet aussi l’air de rien de diminuer l’anxiété des résidents.

Puis, il y a des projets beaucoup plus globaux. On a remarqué lors de notre dernière réunion que certains résidents pouvaient éprouver un sentiment de solitude. Est venue alors l’idée de créer des visites papotes. Le membre du personnel ou le résident qui entendrait un autre résident en manque de relations humaines peut le noter sur une fiche, à laquelle les résidents et les membres du personnel ont accès. Ils s’organisent alors pour aller lui rendre une petite visite. Il y a aussi un projet de parrainage en cours pour favoriser l’accueil des nouveaux membres du personnel et des résidents.

Au vu de la liste déjà longue des projets en cours, l’engouement est bien là ?

On est vraiment sur des choses concrètes et c’est vraiment hypermotivant. On n’est pas avec un objectif à long terme où on se perd. Puis, on a des équipes qui sont dynamiques, c’est un plaisir quand on se retrouve à la réunion suivante de voir à quel point on a déjà progressé !