L’église de Clermont restaurée, des maçonneries au plafond

Un travail d’artisans

Mais différents corps de métiers s’affairent également à l’intérieur de l’église, perchés sur des échafaudages qui remplissent les trois nefs. "Nos prédécesseurs avaient préservé l’essentiel pour maintenir le site en état", rappelle le bourgmestre. La restauration des charpentes, de la toiture et du clocher a en effet été bien nécessaire pour mettre le monument à l’abri des infiltrations d’eau qui avaient causé des dégâts conséquents à trois ou quatre endroits.

Les enduits et les stucs des zones concernées dans la nef centrale et les nefs latérales ont ainsi été reformés ou consolidés grâce au travail minutieux de l’entreprise flamande Renotec NV. "Ils ont pris l’empreinte des moulures où elles existaient encore avec de la fibre de cactus, et puis ils sont retournés en atelier et par un moule négatif ils ont reconstitué les éléments. Ce qui leur a ensuite permis de le refaire sur place pièce par pièce", explique Lambert Demonceau. La suite du chantier se focalisera sur les peintures intérieures. "Une étude stratigraphique de la polychromie a été réalisée. La restauratrice a retrouvé les différentes couches avec la composition des matériaux et elle a ainsi réussi à resituer les différentes époques", détaille Alice Jacquinet et de poursuivre, "l’étude a été présentée à l’agence wallonne du patrimoine qui tranchera".

L’entreprise eupenoise Juffren (qui était déjà intervenue lors de la rénovation de l’église Saint-Antoine de Thimister, achevée au printemps dernier), pourra ensuite procéder à la remise en couleurs, mais aussi à la rénovation des autels. L’église compte notamment un maître-autel impressionnant de 1731 dans le cœur, et deux plus petits dans les transepts. Encore une fois l’AwaP doit décider de l’intervention la plus adéquate.

Un projet de longue date

Le chantier dont le coût initial s’élevait à 1 115 000 euros hors TVA (à charge à 60% de l’AwaP, 35% de la Commune et 5% de la province) devrait être terminé à la fin du printemps 2023. Et au vu des révisions des prix, (elles s’élèvent à ce stade à 37%), les élus se réjouissent de voir les travaux bien avancer. En général, c’est tout le cheminement administratif de dossier qui s’est accéléré par rapport à la phase précédente. Il s’est passé cinq ans entre la constitution du dossier et le début des travaux. "On s’occupe de ce dossier depuis 1995, il a fallu attendre 2015 pour démarrer la première phase !", rappelle le mayeur.