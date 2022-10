Taxe poubelle inchangée en 2023

2 Finances L’échevin des Finances, Christian Baguette, présentait également ce lundi soir la deuxième modification budgétaire de l’année. "À l’ordinaire, il s’agit principalement pour prendre en compte des indexations, malheureusement un peu plus en dépenses qu’en recettes. Ce qui fait qu’au lieu d’avoir le résultat prévu de 327 000 euros au budget, il diminue à 289 000 euros avec une dotation à l’extraordinaire qui reste stable à 194 000 euros. On craignait pire !" "L’année se termine de façon sereine puisque l’on a toujours nos contrats d’énergie à taux fixes jusqu’au nouvel an. On subit juste les indexations du personnel et l’augmentation des coûts des matériaux dans les différents chantiers", a ajouté le bourgmestre, Lambert Demonceau. L’augmentation la plus conséquente du côté de l’extraordinaire se situe au niveau des travaux de rénovation à l’église de Clermont. Le montant de la révision s’élève à 384 000 euros.

3 Station d’épuration La Commune de Thimister achète une parcelle de 197 m2 pour 2 340 euros à Revemex afin d’accéder à la station d’épuration d’Houlteau. "Cela permettrait de remettre l’exploitation de la station à l’AIDE et SPGE (NDLR: les trois micros stations d’épuration collective de Thimister leur seront prochainement remises) en leur garantissant un passage pérenne."

4 Nouveau car Le marché pour l’acquisition d’un nouveau car scolaire a été également approuvé, l’ancien ayant rendu l’âme. Le montant est estimé à 129 000 hors TVA.