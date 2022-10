Une journée Solid'Hair pour la petite Enora atteinte de la mucoviscidose

Le concept reste le même avec pour commencer un marathon de coiffure entre 7h et 17 h. "Les anciennes stagiaires et d’anciennes étudiantes reviennent filer un coup de main pour l’occasion." Puis, la journée se poursuit avec différentes animations: grimages, château gonflable, contes pour enfants,… et des concerts. Jacky viendra chanter pour la deuxième fois à Solid’Hair à 17 h, suivi à 18h de la Bande à Juju (bandas) et puis des Clermontois de Taen & Nous à 19 h 30. "C’est vraiment un élan de solidarité, une fourmilière avec plein de bons plans. Un ancien boulanger m’a préparé une cinquantaine de paquets de gaufres à prix coûtant. Une voisine qui fait des bougies m’en a apporté et verse dix euros sur chaque bougie vendue. Une cliente qui coud m’a amené des chouchous à vendre. Une institutrice a laissé des peintures qu’elle a réalisées. Le sculpteur Francis Beullens va laisser une œuvre à soupeser et à remporter ce jour-là. Des personnes plus âgées me disent moi je ne viendrai pas mais je vous apporte un gâteau, une casserole de soupe,…" Les exemples de coups de main ne manquent pas. Un, en particulier, est très symbolique. Théa, la petite fille souffrant d’arthrogrypose qui a été aidée lors de la première édition viendra cette fois-ci servir à son tour.