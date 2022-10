Une « nouvelle école » à Thimister

Nathalie Conrad, Christine Charlier et Christophe Demoulin sont fiers de ce chantier de rénovation de l’école de Thimister. ©EdA - Pierre LEJEUNE

La Commune a convié le pouvoir organisateur, les parents, la direction, les enseignants et les élus pour une inauguration, ce vendredi à 18 h 30. L’occasion de faire visiter la transformation de cette partie plus ancienne de l’école. "On a installé quatre modules à la fin de l’année dernière pour débuter les travaux en janvier (on a également utilisé le local du patro). Le chantier est terminé depuis juin (nous avons procédé au déménagement le 10 juillet), même s’il restait quelques finitions. Il était important de terminer cet été, car nous louions les modules et nous souhaitions que la rentrée se fasse dans les nouvelles classes, avance Christophe Demoulin, l’échevin des Travaux, qui a chapeauté ce dossier avec l’échevine de l’Enseignement, Christine Charlier. Nos équipes ont réalisé l’électricité, les sanitaires, le chauffage (on a gardé les chaudières mais on a remplacé le circuit) et la ventilation simple flux. Nous avons travaillé avec l’entreprise qui a remporté le marché, Buro-g (de Waimes). Elle s’est occupée notamment du plafonnage, des nouveaux plafonds, des plafonds RF, du nouveau vinyle… L’éclairage a aussi été remplacé par du LED et ce sera le cas à chaque fois qu’on rénovera un local, une classe ou un bureau."

©EdA - Pierre LEJEUNE

Une révision de 10%

Le dossier, supervisé par l’atelier Lizen & Pierre, fut estimé à 132 300 €, attribué pour 124 185 € et réalisé pour 127 585 €, ce qui permet de souligner la justesse des calculs et le sérieux du suivi. Cela, hélas, avant la révision qui a fait grimper la note à 139 400 €, soit une hausse de 10%. Un pourcentage qui aurait été triplé si le chantier avait eu quelques mois de retard…

Nathalie Conrad et son équipe sont "enchantées". "C’était primordial pour l’ancien bâtiment. Nous avons de grands locaux et, à présent, un local à côté de chaque classe. Il suffit d’ouvrir une porte, c’est un luxe. Vraiment, c’est génial, que du bonus. Les élèves en 3e, 4e, 5e et 6e bénéficient aussi des nouveaux locaux pour les cours de néerlandais ou des accompagnements, même si leurs classes sont dans la partie la plus récente de l’école."

©EdA - Pierre LEJEUNE

Christophe Demoulin de conclure sur un élément central: "Il faut souligner la collaboration entre l’architecte, l’entrepreneur, la direction, l’équipe éducative et nos ouvriers. C’est ça qui permet de mener à bien un chantier en délai et en qualité."