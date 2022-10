"Vinventions est très fier de devenir la première entreprise au monde à obtenir ce label pour sa gamme de bouchons. Cette récompense apporte une preuve concrète de la vision de Vinventions qui se positionne comme un leader du développement durable dans le secteur du vin. Elle constitue une nouvelle étape importante dans la stratégie de développement durable que s’est fixée l’entreprise pour contribuer à préserver notre planète."

Une tonne de plastiques retirés de l’environnement par tonne de bouchons produits

Ainsi, grâce à ces initiatives cumulées, pour chaque tonne de plastique employée par cette gamme "Nomacorc Blue Line", une quantité équivalente est définitivement retirée de l’environnement. Les efforts de Vinventions en matière de plastique répondent à une volonté de l’entreprise de promouvoir le développement durable plus globalement et visent une réduction de l’empreinte environnementale.

"Notre ambition désormais est d’aller plus loin et d’augmenter la part des matériaux recyclés de nos bouchons Blue Line jusqu’à atteindre 100 %. Nous souhaitons également augmenter nos collectes et recyclage de bouchons dans les années à venir et continuer à investir dans des projets de collecte de déchets plastiques qui ont un impact immédiat sur l’environnement, partout dans le monde", conclut Romain Thomas, le responsable de la marque Nomacorc.