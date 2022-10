Thimister-Clermont: un concert du groupe Ballade au profit de l’ASBL Martin journaliste

Le 15 octobre 2022, le groupe vocal Ballade de Mangombroux se produira dans l’église de Thimister pour une bonne cause, celle de l’ASBL Martin journaliste. "C’est Géraldine Thomassin qui fait partie du groupe Ballade qui l’a proposé. C’est la sœur de l’institutrice de 5e primaire de Martin, donc elle le connaissait bien. C’est elle qui a dit "Avec mon groupe on a fait le concert de notre 40e anniversaire en juin, c’est bête on a fait un travail de dingue pendant deux ans pour ce concert et on ne l’a fait qu’une fois. Nous, on a envie de le chanter pour des associations et des projets"", retrace Catherine Davister, la maman de Martin.