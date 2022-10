Fagnes & Plateau : une nouvelle société de service public qui regroupe 1 000 logements en région verviétoise

1. Pourquoi une fusion ? Le premier domino tombe en 2019, suite "à la volonté de la Communauté germanophone de reprendre la compétence du logement". "Le transfert fut officiel le 1er janvier 2020, ce qui signifiait de facto la fin de Nosbau (NDLR: qui unissait alors Aubel, Baelen, Eupen, La Calamine, Lontzen, Plombières, Raeren, Thimister-Clermont et Welkenraedt) . Il y a donc eu un remembrement des sociétés de logement de service public et nous avons récupéré notre nom historique: Nos Cités. Les cinq communes francophones se sont prononcées et ont émis une préférence pour le Foyer Malmédien pour des raisons sociologiques, la semi-ruralité et la taille effective quasi identique", rappelle Lambert Demonceau.

Les communes avaient alors le choix entre Logivesdre, le Foyer Malmédien et La Régionale Visétoise, puisque la condition était d’avoir une frontière commune entre les sociétés. Le paradoxe veut que celle-ci se situe à proximité de la Baraque Michel, zone inhabitée où Baelen rejoint Waimes. "Un groupe de travail s’est créé voici deux ans et, contrairement à la volonté de la Région wallonne, il nous était impossible d’y parvenir en six mois. La Société wallonne du logement a accompagné nos démarches via deux bureaux. Et un projet de fusion a été déposé voici deux mois au greffe du tribunal. Il a été approuvé par les deux conseils d’administration", poursuit Lambert Demonceau. Ce projet passe actuellement dans les différents conseils afin d’être approuvé pour l’assemblée générale extraordinaire du 9 novembre, prévue en terrain neutre (à Verviers).

2. Ce qui change pour la structure ? "Fagnes & Plateau" disposera d’un siège social à Malmedy et d’un bureau à Welkenraedt. Un échange de parts a été réalisé et les 11 communes disposeront de 14 sièges au prochain conseil d’administration, soit un par commune et deux pour les plus grosses (Malmedy, Plombières et Welkenraedt). Seront aussi représentés la Région wallonne, la Province et les privés (la Ligue des Familles, des personnes morales, etc.) historiquement présents "pour promouvoir le secteur du logement social car il n’y a aucun dividende". Les communes seront majoritaires (56%) et chaque parti sera représenté (7 MR, 4 Engagés, 2 PS et 1 Écolo).

La future entité disposera de 1002 logements (552 + 439 et les 11 en gestion), soit, à titre d’exemple, la moitié de Thimister-Clermont. Ces logements seront occupés par 2 109 locataires et convoités par 722 personnes (pas nécessairement citoyens des 11 communes réunies, le système étant "centralisé"). L’ensemble du personnel sera préservé (13 employés, 3 ouvriers) et la direction sera assurée par Isabelle Mathonet (directrice gérante) et Madeleine Schmetz (directrice administrative). Quant à la présidence, elle sera partagée: 3 ans pour chaque zone.

3. Le défi: éviter la faillite Les sociétés ont un patrimoine immobilier et foncier conséquent, le mot "faillite" est sans doute exagéré. Mais elles tirent la sonnette d’alarme. "Ce n’est pas la fusion qui va plomber nos comptes, car même en reprenant les employés et en mettant tout le monde au même niveau cela coûtera 160 000 € par an. C’est absorbable. Non, le souci c’est le plan de rénovation quasi imposé qui va nous mettre dans le rouge", signale le Stavelotain André Piron, président du Foyer Malmédien.

En effet, les deux sociétés ont entrepris chacune un plan de rénovation pour passer du PEB F ou G à B, et "on a quelques soucis par rapport aux énormes dépassements du budget". Nos Cités rénove 102 logements pour un montant de 3,5 millions d’euros jusqu’à fin 2025. Le Foyer Malmédien consacre à peine plus (3,57 millions) pour autant d’unités. Or, les coûts explosent et les taux de révision frôlent les 35%. Conséquence: un trou de 6 millions d’euros pourrait se former d’ici 2025 alors que les loyers ne vont pas être augmentés. "On parle ici de bâtiments des années 70 et 80, reprend Lambert Demonceau . Le plan fut bien accueilli, car il concerne 20% du parc immobilier. Mais il tombe à une mauvaise période. Si la Région n’aide pas les 64 sociétés de logement à faire face à ce plan, on va tous épuiser nos fonds propres d’ici cinq ou six ans." À défaut, "Fagnes & Plateau" devra abandonner une partie du plan de rénovation ou vendre une partie de sa réserve foncière (270 000 m2, tout de même, sachant que la société n’aura jamais les fonds pour tout bâtir). "C’est très important de rénover les logements pour ne pas avoir de manque à gagner si les locataires ont des difficultés." Niveau paiement, la société a un bon ratio mais les loyers ne peuvent pas représenter plus de 20% des revenus des locataires (le loyer moyen se situe entre 290 et 300 €/mois).

Notons, enfin, que chacune des actuelles sociétés a introduit une demande de construction de 10 logements à haute performance (donc 20 au total) et que le chantier de trois logements rue Saint-Hubert à Aubel débute la semaine prochaine. Quant aux logements inoccupés, ils sont de 10 (Nos Cités) et 29 (Foyer Malmedien), pour cause de rénovation.