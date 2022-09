Harcèlement moral au sein de l’administration de Thimister ?

"Le dossier est toujours en cours d’instruction donc je ne souhaite par faire de commentaire par rapport aux personnes qui doivent encore être auditionnées (des membres du personnel, notamment)", nous confie le bourgmestre Lambert Demonceau, qui vient lui-même d’être auditionné "tout récemment". "Mais je n’ai pas fait écho. Ici, il semblerait que l’avocat de la partie adverse ait contacté les journaux", déplore le bourgmestre. La directrice générale, Gaëlle Fischer, a également été entendue.

Avec le départ de Lucien Baguette (directeur général pendant 40 ans) le 10 juin 2016 et la fin de quatre mandatures "d’Oultremont" en décembre 2018, Thimister-Clermont a perdu "papa et papy". Un autre mode de gestion s’est logiquement installé, mais Lambert Demonceau ajoute une autre explication: le renouvellement de l’équipe.

Lambert Demonceau: « Je suis serein »

"L’ambiance est tout à fait intéressante et tout se passe bien. On a eu pas mal de retraités entre 2015 et 2020, si bien qu’à deux personnes près, c’est une nouvelle équipe administrative qui a trois ou quatre ans. La grande majorité des employés ont trouvé leur place. La semaine dernière, nous étions d’ailleurs 173 à la fête du personnel. On gère la commune dans le respect des membres du personnel mais l’équipe est toute nouvelle. Tout cela fait partie d’une procédure à l’auditorat du travail et nous n’avons pas à interférer là-dedans. Nous contestons les faits reprochés (nous nous défendons) et je reste très serein par rapport à cela."

Le bourgmestre a une citation à comparaître le 26 octobre au tribunal du travail. "Après, je ne sais pas vous dire… je n’ai jamais été à la police ni en justice. Je découvre tout à 65 ans…"