Thimister veut sauver son co-acceuil

La Commune travaille toutefois déjà sur une solution pour ne pas perdre ces précieuses huit places d’accueil via l’appel à projet conjoint "Plan cigogne +5 200". "Il permet soit d’obtenir jusqu’à 120 000 euros de subsides pour transformer le co-accueil en crèche… mais cela implique un travail et un investissement conséquents car le cahier des charges est très exigeant au niveau énergétique", a détaillé l’élue. C’est ainsi davantage vers la deuxième option que penche Thimister. "L’ONE pourrait subsidier deux temps pleins de puéricultrices et un mi-temps de directrice. C’est le Centre régional de la petite enfance qui ferait la demande pour le personnel et la Commune leur mettrait le bâtiment à disposition (NLDR: comme elle le fait déjà)."

Des travaux devraient cependant être réalisés pour que l’endroit soit conforme: le garage devrait être transformé en bureau pour la direction, l’espace jeux doit être agrandi en supprimant une cuisine. Et les repas devront être réalisés par un service extérieur. Cette mini-crèche dépendrait toujours du CRPE et permettrait d’offrir onze places à temps plein.

Le groupe d’opposition Transition citoyenne a demandé une suspension de la séance pour se concerter sur le point, ajouté en urgence (le projet doit être rendu pour le 30 septembre), et a finalement voté pour. Sandra Provoost avait néanmoins demandé si cette démarche était cohérente en regard des prévisions de natalité. "Depuis l’ouverture de la crèche, nous sommes une commune privilégiée en nombre de places par habitant mais si le co-accueil devait fermer, nous serions en régression alors que les demandes, elles, continuent à affluer", a répondu le bourgmestre.

Déménagement de l’administration, vitraux de l’église de Clermont,…

On a aussi parlé du site Ruwet et des nouveaux vitraux de l’église de Clermont lors du conseil de ce lundi soir.

1 Site Ruwet

Le conseil communal de ce lundi 26 septembre 2022 à Thimister-Clermont a également statué sur le changement d’adresse du siège social de l’administration communale. Il passera ainsi de Centre 2 à Centre 51 à partir du 1er janvier 2023. "On ne sera peut-être pas dedans au 1er janvier, il restera peut-être des peintures etc", a commenté le bourgmestre, Lambert Demonceau.

2 Travaux

Les conditions de marché pour la création, la réalisation et la pose de nouveaux vitraux à l’Église Saint-Jacques le Majeur de Clermont ont également été approuvés. Il s’agit en réalité du cinquième et dernier lot de la restauration de l’église (qui est en cours). Les vitraux seront finalement remplacés par de nouveaux afin de donner à l’église "un nouvel essor aux niveaux patrimonial et touristique". Pour ce faire, la commune a rédigé avec la fabrique d’église et l’Agence wallonne du patrimoine un guide afin de sélectionner dans un premier temps les candidats au niveau européen. Ces derniers pourront ensuite remettre leurs offres et présenter leurs projets lors d’un second tour.

"En Wallonie, un tel guide de sélection n’avait jamais été créé. L’AWaP compte ainsi l’utiliser comme référence", a salué Alice Jacquinet. À la demande de l’opposition, la conseillère du groupe Transition Citoyenne, Benjamine Huyghe, rejoindra le comité de sélection. Le montant du marché est estimé à 160 000 euros hors TVA.

Deux tronçons à Chapelle les Anges feront par ailleurs l’objet de travaux d’égouttage: "C’est la suite des travaux réalisés en urgence l’année dernière", a précisé l’échevin des Travaux.

À la demande de la SPGE, la Commune a également ajouté à son Plan d’investissement communal 2022-2024 les travaux d’égouttages de Blockhouse.

3 Prix de l’énergie

La conseillère Joanne Fuger-Reip a également profité de la séance pour demander si la Commune prévoyait d’agir au niveau de son éclairage (des routes, des décorations de Noël) en vue de réaliser des économies. L’échevin concerné, Christophe Demoulin, a répondu que la Commune avait demandé à Ores d’accélérer le passage au LED et que la réflexion était en cours pour déterminer s’il était nécessaire de faire plus.