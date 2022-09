Ce rachat permet à Vinventions de "renforcer son leadership", il "représente une étape majeure dans la stratégie de l’entreprise visant à devenir un leader mondial, tous types de bouchage durable et à haute performance confondus, au service du secteur du vin et des spiritueux", avance Vinventions par voie de communiqué. L’entreprise aux 550 employés dans le monde entend créer "d’importantes synergies industrielles et commerciales au profit de ses clients", en mutualisant la recherche et développement et en s’appuyant sur le savoir-faire du nouveau partenaire (30 ans d’expérience).