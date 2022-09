En dix ans, le "pré"a bien changé puisqu’y ont fleuri des haies indigènes, des arbres et arbustes régionaux, des hôtels à insectes, des bancs, des pré-fleuris, des sentiers de promenade, des panneaux didactiques, une remarquable aire de jeux pour les enfants, une station de mesure de la pluviosité ou encore deux vergers de 178 arbres et des ruches! Sans oublier, évidemment, la réhabilitation de l’étang et le chantier de la passerelle. "En 2021 et 2022, les activités ont continué: un ombrage a été installé près de la plaine de jeux; bientôt, de nouveaux présentoirs et des panneaux didactiques permettront aux visiteurs de mieux découvrir le pré et le verger Desonay ainsi que les différentes espèces d’oiseaux, de canards et d’oies qui fréquentent ce magnifique coin de verdure. Toutes ces belles réalisations demandent beaucoup de bénévolat mais aussi de l’investissement matériel qui engendre des frais", avancent quelque-uns des membres actifs de l’ASBL Desonay (Joseph Pirenne – président –, Patrick Marganne – secrétaire – ou encore Hubert Aussems). Les villageois se retrouveront ce dimanche dès 12h (en la salle Saint-Jean de Clermont) autour du barbecue traditionnel du second dimanche de septembre.

Infos auprès de Caroline Schmetz (place de la Halle 30A), par mail àj.pirenne@assurancespirenne.be ou au 087/446350 aux heures de bureau. Don possible et bienvenu sur le compte de l’ASBL Desonay: BE24 0003 2602 0838.