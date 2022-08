Nouvelle maison communale de Thimister: la réception pour Noël

Les prochains professionnels de la construction sont également bloqués, les plannings sont déterminés. Si bien qu’une date est déjà cochée à l’agenda: le 22 décembre 2022."Juste avant les congés du bâtiment pour Noël.C’est ce jour qu’est prévue la réception des travaux par l’entreprise. Nous pourrons alors déménager dans la foulée. D’ici là, mais on attend encore des certitudes en novembre, nous programmerons le déménagement en interne et en externe. Nous nous ferons accompagner, pour cela, via une société de déménagement."

Et l’ancien bâtiment?

L’ancienne maison communale sera progressivement vidée. La Commune étudie son futur, qui passera par la case rénovation. "On compte la rénover via des subsides Ureba, la remettre aux normes pour d’autres services communaux. Lesquels? On a bien quelques idées mais nous n’avons pas encore arrêté de projet. On doit aussi développer cela avec le conseil communal", ponctue Lambert Demonceau.