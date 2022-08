"Il était 6 h du matin. J’allais travailler à Visé, à moto. Près de l’abbaye du Val-Dieu, à Aubel, je l’ai aperçue. Elle était en boule au milieu de la route, raconte la jeune femme.Je me suis arrêtée, et quand je me suis approchée, elle a sursauté. Elle était toujours vivante!"

Paniquée mais bien décidée à le sauver, Anaïs Lefilliatre embarque l’animal dans son sac à dos. Un vétérinaire de garde, à Aubel, lui conseille de contacter le Creaves l’Hermitage, à Thimister-Clermont."J’ai eu du bol que Laurence, la responsable du centre, était à proximité.J’ai fermé la porte du box ce jour-là en espérant la sauver."Et ce mardi soir, elle lui a ouvert celle de la liberté."C’est symbolique", sourit-elle.

Une relâche en douceur

Après 3 mois de bons soins, il était en effet temps pour la jeune renarde Tawna (baptisée ainsi par Anaïs en hommage au personnage du jeu vidéo Crash Bandicoot, la renarde motarde) de regagner son milieu naturel. Placée dans une volière, elle commençait à avoir le temps long.

C’est finalement au fond du jardin d’Anne-France, une bénévole de Rémersdael (Fourons), que l’opération, qui se fait souvent à cette période-ci, a été réalisée."Il y a un champ de maïs où elle pourra se cacher dans un premier temps. Celui-ci ne sera pas fauché avant septembre, indique Anne-France.Puis, on y aperçoit souvent des renards. Elle ne sera pas toute seule."

Si elle s’est montrée hésitante à l’ouverture de la cage, Tawna n’a pas tardé à partir à la découverte de son nouveau lieu de vie. Un moment toujours touchant.

En prévision de sa relâche, le renardeau a été surnourri. "Pour compenser la perte de poids des prochains jours.Des croquettes seront aussi placées aux abords de ce lieu, durant quelques jours,signale la responsable du Creaves Laurence Strat.Mais tout devrait bien aller pour elle."

Une espèce à préserver

Par ce sauvetage, le Creaves l’Hermitage espère aussi sensibiliser le grand public à l’intérêt de protéger les renards."Ils sont toujours perçus comme des nuisibles,déplore Anne-France.Les chasseurs continuent de le tuer alors qu’un renard mange 6000 rongeurs par an. Chez nous, nous sommes par exemple infestés de mulots. Des agriculteurs dépensent des fortunes pour les exterminer. Les renards pourraient pourtant leur faire économiser des milliers d’euros". À méditer.