Les artistes prêts pour un nouvel Envol

Douze mois se sont écoulés, et plus de 90 artistes ont confirmé leur présence pour ce dimanche 7 août. Parmi eux, le trio Birnbaum – Régine Piette – Art Comptant Pour Rien (qui expose à l’ancien hôtel de ville de Clermont), Luc Medard, André Oger, Isabelle Visse, LGH, MissDyne, les Ateliers de Dame Papier, Florkey, André Englebert, BluFF, Bidibulle, Les foulards de Véro, Nouche, A-Claire Schyns ou encore Christophe Genard, souffleur de verre qui créera en direct et proposera un atelier au public (réservation via Facebook).

Ces artistes aux talents variés (ferronnerie, vannerie, peinture, photo, recyclage, céramique, sculpture, créations en tissu…) ont été sélectionnés avec soin. Dès 10h (et jusqu’à 19h), ils pourront à nouveau prendre place dans les jardins et maisons des Clermontois, en plus des espaces publics.

Plusieurs concerts durant l’après-midi

L’animation musicale sera composée du spectacle de Jacky Den (11h), de Take it Easy (14h), de Free Mind (16h15), de Detain (18h), de Muse by Museum (19h15), de 98% (20h45) et de DJ Sergio (22h15, après le feu d’artifice). Les enfants ne sont, comme de coutume, pas oubliés, avec Les Baratineurs (des chansons pour les plus petits) à 14h, du grimage, des bulles de savon, le clown Alfonso, un spectacle de marionnettes (15h30, 16h30 et 17h30) ainsi que des jeux en bois, un atelier tour de poterie et un château gonflable (de 11h à 18h). Sans oublier la fête foraine. Bref, Clermont-sur-Berwinne, Plus beau village de Wallonie, enfile ses habits de fête pour préserver la fidélité de son public et séduire de nouveaux passionnés d’art.

Entrée à 4 € pour rencontrer les artistes, 6 € après 19h. Gratuit pour les enfants.