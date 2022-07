Forte demande pour «La Minerie a bonne mine»

Les réservations pour le spectacle villageois « La Minerie a bonne mine » sont ouvertes depuis le 1er juillet. Et, depuis, le téléphone chauffe à la maison du tourisme du Pays de Herve. « Ça part vraiment bien, une bonne partie (plus de 50 %) des réservations sont faites. Beaucoup de gens de la région. Les heures qui partent le mieux sont celles de l’après-midi. » On nous le confirme : « Il ne faut pas attendre août pour réserver ». P.LJ.