"L’échevin Bernard Allelyn a réalisé tout un travail pour rechercher et réinstaller cette borne à la demande d’un Bollandois. Elle était aux ateliers Liégeois depuis des années et nous l’avons replacée au carrefour qui représentait la frontière entre Bolland et Battice, avant la fusion des communes" , expose le bourgmestre Marc Drouguet.

L’échevin de l’Urbanisme et de l’Aménagement du territoire a pu se confronter à cette borne dans ses attributions scabinales et via l’entreprise Liégeois pour laquelle il œuvrait. "C’est une ancienne borne du ban de Herve, historiquement sur Bolland. Il y a plus de 10 ans qu’elle est cassée. Elle a été ramenée devant l’Hôtel de Ville de Herve où… elle fut encore plus abîmée. En 2010, de mémoire, José Spits (NDLR: alors échevin des Travaux avant de ceindre l’écharpe de bourgmestre de Herve le 21 décembre 2010) l’a fait retirer pour la rénover. Je me souviens être allé la chercher quand je travaillais pour Liégeois. Il a été question de la placer dans le sas d’entrée du centre administratif… puis plus personne ne s’en est inquiété." Jusqu’en 2019-2020 où la Ville a entamé sa restauration, en concertation avec le comité de quartier de Bolland. "Ils nous ont demandé de la remettre en état et de la replacer. Ce ne fut pas simple car elle était dans un état catastrophique. Mais nous avons pu la replacer il y a trois semaines" , informe encore Bernard Allelyn.

Et la borne a déjà vu défiler la foule… 206 personnes, au moins, pour la procession Del Ceqwemme le 6 juin dernier.