La fresque en acier Corten a été installée ce mercredi à Clermont

Après six ans d’attente, nous y sommes! La structure en acier Corten est posée depuis ce mercredi matin. Il s’agit d’une tôle épurée représentant Clermont, validée par le collectif de citoyens du village et confiée à l’architecte locale Caroline Schmetz. Le Collège communal a marqué son accord pour l’idée, tout en l’agrémentant de quelques petites touches (comme une plaque pour signifier l’approche de l’un des Plus Beaux Villages de Wallonie). Différents services communaux ont été associés au dossier, tout comme le Service Public de Wallonie puisque le rond-point se trouve sur l’une de ses nationales.

Avec la décoration du rond-point de La Minerie (une cuve de sirop) déjà réalisée se clôture ici une petite saga communale.