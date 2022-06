Après Cavalier Fonck et Bois Hennon, place à la réfection d’Elseroux!

Les élus ont décidé, mardi soir en conseil communal, d’inscrire le projet de réaménagement de la voirie Elseroux dans le cadre du subside Pimaci (Plan d’investissement mobilité active communal et intermodalité) qui devrait atteindre les 390000 €. La voirie serait aussi inscrite dans un PIC (Plan d’investissement communal), ce qui permettrait d’obtenir une seconde enveloppe financière. "On pourrait rentrer un projet d’investissement futur pour Elseroux afin de réhabiliter la voirie et d’y développer de la mobilité douce. On peut avoir des subsides pour les accotements et on mettrait Elseroux dans le prochain PIC. Le dessus de la voirie, où les stationnements sont nombreux, sera cyclable tandis que la partie plus large laissera de la place à la mobilité douce. C’est une opportunité qui nous a été conseillée par la Région wallonne… Nous avions également la rue des Pinsonniers (NDLR: entre le rond-point de La Minerie et le centre de La Minerie) mais Elseroux est en plus mauvais état. Il faudra, après, voir si le projet est recevable" , a exposé le bourgmestre Lambert Demonceau, ajoutant que les aménagements devaient encore être étudiés.

2. Extension de la fibre optique Le réseau privé et communal de fibre optique (placée sur des poteaux d’ORES) relie déjà la maison communale, l’ancienne poste, le CPAS, la maison de repos, Margensault (l’atelier de voirie)… La Commune veut "agrandir son étoile" en étirant le réseau vers la future administration communale, la crèche, l’école de La Minerie et les salles de Bèfve. Le coût? 30000 €.

3. Nouveaux châssis dans les écoles Les châssis de l’école primaire de Clermont et de l’école maternelle de Thimister devraient être remplacés via un subside Ureba. La dépense est estimée à 30724 €.