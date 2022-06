En région verviétoise, Thimister au top de la production d’énergie solaire… Dison et Verviers à la traîne

Le photovoltaïque wallon est "en pleine croissance exponentielle" , boosté par "l’instabilité du marché énergétique". Plus que le nombre d’installations par commune, qui dépend de la taille de la commune (sans surprise, Verviers compte dans notre région le plus d’installations avec 2416 toitures "garnies" et Trois-Ponts, commune la moins peuplée, n’en compte que 170), ce sont les chiffres de production solaire par habitant (en kWh/habitant) qui sont dignes d’enseignements.

Thimister-Clermont au zénith

Sur la première marche en région wallonne, et donc dans notre arrondissement, Thimister affiche 1474,4 kWh/habitant! C’est 16% de plus que Wellin, juste derrière. La seconde commune de notre région, Bullange, est sur le podium wallon mais à distance avec 935,9 kWh/habitant. Notons que le top 10 wallon est aussi composé d’Amblève (7), Aubel (8), Herve (9) et Raeren (10). La commune produisant le moins étant Saint-Nicolas, avec 95,3 kWh/habitant.

"Je vois trois explications , avance Christophe Demoulin, échevin de l’Énergie à Thimister. Au niveau communal, nos cinq écoles sont équipées de panneaux. Le hall omnisports l’est également et notre projet est d’en installer sur une annexe de la future administration communale (bâtiment ViniFrance) et sur le futur hall de la voirie. Au niveau des particuliers, nous avons certes une sensibilité de nos citoyens à produire de l’énergie verte en maîtrisant leurs coûts énergétiques, mais aussi la typologie de l’habitat avec de nombreux propriétaires, des maisons unifamiliales et un revenu moyen par habitant qui n’est pas un facteur à négliger. Enfin, nous avons le zoning des Plenesses qui est presque rempli et dont la majorité des entreprises sont équipées. Cela aide au niveau des chiffres et la promotion faite par la Région pour des installations risque d’accroître la production."

Verviers en attente

Jean-François Chefneux assure "la Transition écologique" pour la Ville de Verviers (277 kWh/habitant). Il doit encore analyser l’article de L’Avenir . "Pour les particuliers, on a des données et des explications qui peuvent être fournies mais il faut que je voie cela à tête reposée avec les services, qu’on prenne le temps d’analyser les données. Concernant les bâtiments communaux, il y a des projets en cours sur Verviers mais nous sommes sur un plan important de déménagement et de centralisation de nos bâtiments sur un site unique. Le photovoltaïque, dont les mesures sont reprises dans le dossier Feder, en fait partie… Mais ça n’aurait aucun sens de placer aujourd’hui des panneaux sur des bâtiments cassés, inondés ou vendus demain. Mais le patrimoine “ville” est une goutte d’eau dans la problématique énergétique, tout comme le photovoltaïque…"

Dison met la première

À Dison, Stéphan Mullender (échevin de l’Énergie) reconnaît un certain retard. "Au niveau public, nous n’en avons pas du tout. Nous commençons à en installer. L’administration va être refaite (nous devrions attribuer le marché ce 27 juin) et nous avons prévu d’y placer des panneaux. L’étude énergétique du site du Tremplin démontre qu’on peut aussi y installer du photovoltaïque. Et nous étudions des pistes pour nos écoles." L’habitat explique aussi ces 277 kWh/habitant. "Notre commune (14 km2,15000 habitants) a un bâti assez vieillot. On a un des trois taux de revenus le plus bas par habitant en Wallonie et les gens pensent en priorité à manger avant d’investir dans des panneaux. Ceux-ci seront d’ailleurs plus développés à Andrimont ou à Mont qu’ailleurs sur des maisons jointives occupées par des locataires."