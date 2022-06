Un sentier en caillebotis entre la Ligne 38 et Stockis, une première à Thimister

"On l’a rouvert lorsqu’on a relancé nos cartes de balades, il y a deux ans , se souvient Gaston Schreurs, échevin de l’Environnement . Il permet une liaison, sur une très belle balade (la numéro 5) qui part de Thimister pour aller vers le RAVeL, ce sentier, Stockis, La Minerie, le bois de Bèfve et retour sur Thimister. Mais, sur ce sentier, nous avons localisé des endroits qui sont en permanence en situation de boue, ce qui perturbe la circulation des piétons."

Le sentier est, en effet, non loin du rau de Stockis, coincé entre les prairies. "Le sentier est localisé entre une haie et une clôture, et il nous faut encore l’accord du propriétaire pour l’installation des caillebotis (sur une assise communale). On attend sa réponse… Les caillebotis faisaient partie d’une potentielle subvention dans le cadre d’un appel à projets sur la biodiversité. Notre dossier a été accepté et nous avons reçu 10000 €. Mais on va devoir jouer avec la longueur en fonction du prix qui nous sera remis. Il est fort probable de devoir aller chercher une partie sur fonds propres. Nous avions mis 30000 € au budget (un subside de 10000 € et 20000 € sur fonds propres)" , précise encore l’échevin qui espère pouvoir valider ce dossier lors du prochain conseil. Les caillebotis permettraient d’éviter les zones fortement humides. L’échevin des Travaux, Christophe Demoulin, a ouvert le dossier car son service va "gérer l’installation et l’entretien des caillebotis, comme pour chaque balade sur la commune" . "On espère encore pouvoir les installer cette année" , précise-t-il.

Actuellement, la commune de Thimister ne compte pas de réel passage sur caillebotis.