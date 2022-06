"L’habitation, qui appartient à la famille des car-wash Uhoda, a été un gîte pendant près de 15 ans, puis c’est redevenu deux habitations. Mais elles sont impossibles à louer depuis que le SPW empêche qu’on roule sur le RAVeL. Ça fait quatre ou cinq ans que cela dure car le RAVeL ne peut être emprunté que pour de la mobilité douce" , explique le bourgmestre de Thimister-Clermont.

Le souci, c’est que pour accéder aux habitations il faudrait emprunter la Ligne 38 sur minimum 200 m. Or, "le SPW laisse juste passer le camion de mazout pour que la maison soit hors gel" .

Un accès à travers les prairies vers la rue du Fort

Trois réunions se sont tenues ces douze derniers mois. "Nous, en tant que commune, nous ne sommes que des médiateurs. On a reçu les gens, on tient les réunion s, précise Lambert Demonceau. La dernière réunion, il y a quelque mois, était assez positive et c’est en cours de solution avec les parcelles voisines. Il y a deux propriétaires voisins, donc une négociation entre trois parties. C’est dans les mains des avocats afin de proposer un prix raisonnable avec les deux autres riverains afin de rétablir un accès par l’ancienne Nationale 3, soit la rue du Fort (qui donne accès au stand de tir). Il faut racheter une portion de terrain afin de donner un nouvel accès entre la propriété et la vieille route. Depuis là, on tombera directement sur le RAVeL." Car traverser la Ligne 38 est autorisé, comme pour "la ferme à côté" . "Nous avons 14 traversées officielles du RAVeL sur Thimister, pour des vaches, des privés ou des tracteurs. C’est la seule chose que le SPW autorise, c’est une concession de traversée. Normalement, on devrait pouvoir tomber prochainement sur une solution" , espère le bourgmestre de Thimister, face à cette situation pour embarrassante.