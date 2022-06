La bouteille de cidre Ruwet sauvée à Thimister

"Nous l’avons enlevée avec l’objectif de la rénover, de la remettre en état. On la stocke pour ne prendre aucun risque, mais on va la mettre en valeur. On la garde et on la mettra au meilleur endroit possible" , explique Lambert Demonceau, bourgmestre de Thimister-Clermont.

Le "meilleur endroit possible" , ce ne sera pas son emplacement historique. "Non, car il y a un commerce juste derrière, un salon de coiffure. On ne veut pas la remettre devant."

La bouteille aurait pu, en effet, être endommagée ce lundi. "Les impétrants (acheminement en électricité, en gaz, etc.) passent par là, à l’endroit où se trouvait la bouteille" , précise le bourgmestre.

Un chantier qui coûtera bien plus cher que prévu

La Commune de Thimister fait le point sur l’avancement du chantier. L’administration communale déménagera à l’ancienne cidrerie à Noël. "La réception des travaux est prévue avant les congés du bâtiment à la fin de l’année. Nous venons de terminer le câblage pour le chauffage, la ventilation, l’air conditionné… L’électricien est actuellement sur le chantier."

Le hic, pour la Commune mais aussi pour tout un chacun, c’est l’inflation. Le prix des matériaux flambe et les finances communales ne sont pas épargnées. "Il y aura un surcoût conséquent mais nous attendons d’avoir l’addition, reprend Lambert Demonceau, qui ne peut à ce stade dévoiler un montant précis. Tout est plus cher, mais nous sommes en négociation pour voir sur quel prix on peut tomber d’accord. Nous attendons des justificatifs détaillés de ce qui a été fait, car nous avons également fait en sorte que le bâtiment soit moderne, confortable et qu’il corresponde aux normes d’aujourd’hui. Avec l’inflation, c’est compliqué partout. Le chantier de l’église de Clermont a débuté le mois dernier et ce n’est pas triste non plus au niveau de l’indice de révision."

Le champagne sera sabré à l’issue du chantier… les comptes aussi.