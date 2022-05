Du prêt-à-porter féminin sur la chaussée Charlemagne

"Ma collection est uniquement pour dame et évolue toutes les semaines , détaille Alysson Mossay, qui a ouvert son magasin juste derrière celui de son papa, qui est le US 66 Original Store. En fait, chaque semaine, je fais une petite collection avec un thème.Par exemple, la semaine dernière c’était “l’événement” avec des vêtements plus festifs ou de communion,… Et cette semaine, c’est une collection “bohémienne”.Quant aux vêtements, il y a un peu de tout avec des collections que je vais choisir et chercher moi-même à Paris.Avec des tarifs abordables, comme des robes allant de 25 à 40 €." Ensuite, la patronne a également d’autres idées. "Je mets aussi sur pied des événements comme un petit-déjeuner prochainement pour que les clients découvrent la boutique autrement. Et j’envisage d’ouvrir un webshop avec les vêtements que je propose." Quant aux heures d’ouvertures, ils changent de semaine en semaine. "Comme je fais cela en activité complémentaire, je mets les horaires chaque semaine sur ma page Facebook."