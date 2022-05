De nouveaux bureaux pour Armacell à Thimister

Ainsi, l’ancien bâtiment a été en partie rénové, et une nouvelle structure de deux étages et 700 m2y a été adossée. Les deux parties sont reliées par un atrium et une passerelle.

"Le nouveau bâtiment s’inscrit dans la philosophie de durabilité de l’entreprise. Il était très important pour nous de créer un lieu de travail agréable et sain pour nos employés actuels et futurs, qui réponde pleinement aux exigences énergétiques et écologiques actuelles. Les grandes fenêtres apportent beaucoup de lumière naturelle. L’atrium a été conçu comme une cour intérieure avec des plantes et un arbre, et est maintenant souvent utilisé comme lieu de réunion pour les collègues. Tout le monde est ravi de ce nouvel environnement de travail" , détaille par voie de communiqué Laurent Debefve, responsable du centre de compétences techniques pour le PET. De son côté, l’entreprise Mathieu Gijbels souligne les défis relevés par ce projet, comme agrandir et moderniser une entreprise "pleinement opérationnelle" .

Cette extension vient ponctuer un "vaste projet d’investissement de plusieurs dizaines de millions d’euros déployé ces dernières années dans le but de doubler la capacité de production de l’entreprise" .